Компания Microsoft выпустила Windows на iPhone и iPad, правда, речь идёт не об операционной системе, а о специальном мобильном приложении

В своем последнем шаге к технологическому совершенству, компания Microsoft представила инновационное мобильное приложение Windows для устройств iPhone и iPad. Это приложение, несмотря на свое название, не является операционной системой, а стало заменой устаревшей программы Windows 365. Новинка объединяет разнообразные сервисы Microsoft, предоставляя уникальную возможность запуска "облачного" ПК на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты.

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С момента своего дебюта под названием Windows for iOS, приложение открывает пользователям доступ к облачному компьютеру с операционной системой Windows на устройствах под управлением macOS, iOS и iPadOS. Важно отметить, что данная функциональность в настоящее время доступна исключительно корпоративным пользователям, хотя о возможном выпуске для широкой аудитории пока нет информации.

Согласно официальному описанию от Microsoft, новое приложение предоставляет возможность подключения к таким сервисам, как Windows 365, виртуальный стол Azure, Microsoft Dev Box или личный удаленный ПК. Это становится реальностью через другой ПК, браузер, а также смартфон или планшет, независимо от вашего местонахождения. Приложение выступает в роли универсального хаба для управления всеми устройствами и приложениями, связанными с учетной записью Windows. Пользователям предоставляется возможность настроить главный экран в соответствии с их предпочтениями.

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Особенности нового приложения включают поддержку изменения разрешения экрана, работу с несколькими мониторами, а также динамическое разрешение и масштабирование. На текущий момент приложение находится в стадии тестирования и доступно для загрузки в Microsoft Store и Apple TestFlight, предоставляя пользователям возможность быть среди первых, кто оценит новейшие технологии от Microsoft.