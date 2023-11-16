Состоялся официальный анонс российского гиперкара Rossa — название бренда расшифровывается как «Российские спортивные автомобили»

Эксклюзивный момент: российский автопромышленный мир встрепенулся от официального анонса нового гиперкара под именем Rossa, что расшифровывается как "Российские Спортивные Автомобили". Этот впечатляющий болид, задуманный в качестве гоночной машины, теперь, возможно, станет и объектом восторга для обычных автолюбителей – разработчики не исключают вероятность выпуска версии для широкой аудитории. Премьера автомобиля прошла в рамках знаковой церемонии "Новинка Года", организованной порталом "Авто.ру".

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Гиперкар Rossa, сопоставимый по размерам с BMW M4 GT3, основан на карбоновом монококе с интегрированным бензобаком. Его подвеска, разработанная по принципу пуш-род с углепластиковым задним подрамником, предлагает возможность регулировки дорожного просвета. На 20-дюймовых дисках гордо возвышаются шестипоршневые передние и четырёхпоршневые задние суппорты от AP Racing.

Прототип снабжен 5,2-литровым V10 мотором, обладающим мощностью около 700 лошадиных сил, однако в серийной версии планируется увеличение этого показателя до 800 л.с. при 9000 оборотах в минуту. Создатели двигателя, компания Judd, утверждает, что его вес составляет всего 140 килограммов. Прогнозируется, что автомобиль разгонится с 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а его максимальная скорость ограничится отметкой 380 км/ч. В салоне предусмотрено лишь два кожаных сиденья и три дисплея. Центральная вертикальная ЖК-панель отвечает за управление дополнительными функциями, в то время как вся важная информация для водителя выводится на экран, встроенный прямо в гоночный штурвал. На последнем расположено множество кнопок для управления транспортным средством, а еще один дисплей размещается под лобовым стеклом.

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Планы на будущее включают тестирование Rossa на гоночных трассах в течение следующего года, а к 2024 году болид должен вступить в реальные гонки. Пока что информации о доступности и стоимости для обычных водителей нет.