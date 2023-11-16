Официальный дистрибьютор более 60 известных аудиобрендов HiFi 4 You объявил о проведении дня открытых дверей для жителей и гостей Алматы

Официальный дистрибьютор более 60 ведущих аудиобрендов, компания HiFi 4 You, приглашает аудиоэнтузиастов Алматы на захватывающее мероприятие – День Открытых Дверей, запланированный на 18 ноября. Шоурум по адресу улица Рыскулбекова, дом 47, станет площадкой для знакомства с продукцией таких востребованных брендов, как DALI, Cambridge Audio и Atlas Cables.

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DALI, Cambridge Audio и Atlas Cables впервые представляют свои продукты на казахстанском рынке. Это уникальное событие приглашает любителей качественного звука окунуться в мир инновационных технологий, прослушать новинки и обменяться впечатлениями с единомышленниками.

18 ноября станет днем интересных выступлений и мастер-классов от приглашенных экспертов. В 12:00 и 16:00 посетители смогут углубить свои знания, участвуя в презентациях. DALI, с 40-летней историей, славится своими уникальными колонками с динамиками собственного производства. Cambridge Audio и Atlas Cables, британские компании с богатым опытом в области Hi-Fi, представят свои шедевры аудиооборудования и соответствующих кабелей.

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Это событие обещает не только увлекательный взгляд в будущее звука, но и возможность общения с экспертами и аудиофилами, разделяющими вашу страсть к качественному звучанию. HiFi 4 You приглашает вас стать частью этого уникального звукового путешествия.