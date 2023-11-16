Gizmochina: смартфон Oppo Find X7 набрал 2,27 млн баллов в AnTuTu

Флагманский смартфон Oppo Find X7 сразу же захватывает внимание, побив рекорд по производительности в бенчмарке AnTuTu, как сообщает Gizmochina. Устройство достигло впечатляющих более 2,27 миллиона баллов, подтверждая свою мощь и технологическую передовость.

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Процессор новинки был оценен на 521 тысячу баллов, графический процессор на 911 тысяч, а память и работа пользовательского интерфейса на 471 и 365 тысяч баллов соответственно. Эти внушительные показатели свидетельствуют о впечатляющей производительности устройства.

Подтверждены ключевые характеристики, такие как частота обновления дисплея 120 Гц, новый чип MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5T и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Аппарат будет функционировать на Android 14 с предустановленной фирменной оболочкой ColorOS 14.

Новый рекорд в AnTuTu – лишь один из подтвержденных успехов Oppo Find X7, который также успешно прошел тестирование в Geekbench, где устройство набрало 2139 и 7110 баллов в single-core и multi-core тестах соответственно.

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Дата презентации серии Find X7 пока остается тайной, однако смартфон обещает стать значимым конкурентом на рынке флагманских устройств, объединяя выдающуюся производительность и передовые технологии.