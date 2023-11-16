Интернет в iPhone 15 работает быстрее, чем на дорогих Samsung Galaxy Z

Флагманские смартфоны iPhone 15 продемонстрировали впечатляющую производительность в сетях 5G, опередив своих конкурентов, включая Samsung Galaxy Z, как следует из исследования Ookla.

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Согласно анализу данных из 13 регионов мира за третий квартал 2023 года, iPhone 15 занял лидирующую позицию по скорости загрузки в большинстве регионов, за исключением Южной Кореи и Вьетнама, где преимущество сохранили модели предыдущего поколения. Этот успех подчеркивает значительное улучшение характеристик новой линейки по сравнению с предыдущей.

Одной из ярких особенностей стало увеличение скорости загрузки iPhone 15 Plus на 54% по сравнению с iPhone 14 Plus. Несмотря на хорошие показатели, Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5, превзойдя своих предшественников на 15% и 10% соответственно, они уступили новой линейке iPhone 15 в этом ключевом параметре.

Эксперты подчеркнули, что данная информация будет интересна не только поклонникам технологий, но и индустрии в целом, свидетельствуя о постоянном развитии мобильных технологий.





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