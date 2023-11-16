Asus объявила о продлении гарантии и возможности заменить материнскую плату ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition из-за опечатки в написании названия

Компания Asus анонсировала продление гарантийного срока и предложение бесплатной замены материнской платы ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition. Причиной стала опечатка в написании названия: слово "Evangelion" оказалось записанным с ошибкой — Evangenlion.

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Производитель признал ошибку и обещает продлить гарантию на год для всех затронутых плат. Кроме того, Asus предоставляет запасные части для исправления опечатки, возможно, бесплатно. Но точная природа и сложность замены остаются неясными.

Это не первый случай опечатки в продукции. Ранее Dell и Nvidia также допускали ошибки в характеристиках своих устройств, вызывая негодование со стороны пользователей и обсуждение в сети.

Материнская плата ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition была выпущена в октябре и заметна своим дизайном в стиле меха-аниме Neon Genesis Evangelion. Однако опечатка в названии привлекла внимание лишь недавно.

Пока неясно, будут ли будущие модели включать исправление в названии. Компания не предоставила конкретной информации о будущих версиях Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition.

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Ошибка в названии продукции Asus стала поводом для предоставления дополнительных льгот для пользователей. Производитель обещает исправить ситуацию, предлагая продление гарантии и возможность бесплатной замены, восстанавливая доверие своих клиентов.