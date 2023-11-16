Сеть может отправлять эквивалент 150 фильмов в секунду — в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента в США

Китай успешно внедрился новую эру интернет-связи, запустив самую быструю в мире высокоскоростную линию передачи данных. Этот технологический прорыв, основанный на сотрудничестве Университета Цинхуа, China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation, превзошел мировые ожидания.

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Магистральная сеть, протянутая на более чем 3000 км между Пекином, Уханем и Гуанчжоу, способна передавать данные со скоростью 1,2 терабита в секунду, что в три раза превышает возможности ближайших конкурентов в США. Она была активирована в июле, но ее официальный запуск состоялся в середине ноября после успешного прохождения испытаний.

Эксперты отмечают, что новая сеть станет ключевым компонентом китайской цифровой инфраструктуры, способствуя росту экономики и улучшению связи между городами.

Не ограничиваясь лишь этим, Китай вновь подтверждает свое стремление к технологическому превосходству, опережая глобальные прогнозы на несколько лет. Этот успех признан как ключевой вклад в развитие высокоскоростных сетей, ранее ожидавшихся лишь в 2025 году.

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Этот технологический прорыв неизбежно повышает стандарты интернет-соединения, ускоряя передачу данных и подтверждая Китай как мирового лидера в области высоких технологий.