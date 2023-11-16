Microsoft признала проблему и заявила, что действия владельцев такого железа не нарушают условий использования ОС, но никакого решения пока не предложила

Некоторые пользователи Windows 11 столкнулись с серьезной неприятностью после апгрейда своих ПК – их лицензии на Windows оказались недействительными. Это произошло после того, как Microsoft закрыла возможность активации Windows 10/11 с использованием ключей от предыдущих версий операционной системы.

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Под раздачу попали те, кто использовал этот метод для улучшения своей ОС. Проблемы возникают после обновления BIOS или замены компонентов ПК, когда Windows 11 требует повторной активации, но отказывается принимать старые лицензионные ключи. Пользователи обратили внимание на отсутствие решения от Microsoft, несмотря на признание проблемы.

Главный менеджер по продуктам Windows Билл Бабонас подтвердил, что компания в курсе проблемы, но официальной информации о том, когда и как она будет решена, пока нет. Служба поддержки Microsoft, в свою очередь, заверила пользователей, что апгрейд ПК не нарушает условия использования ОС, и лицензии не будут отозваны.

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Пострадавшие пользователи выражают разочарование и требуют официальных решений со стороны Microsoft. В ожидании ясности от компании, сообществу приходится самостоятельно искать пути решения проблемы, что вызывает недовольство и беспокойство среди пользователей.