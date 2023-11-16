Люкс-новинка напоминает тарелку пришельцев. Но не только этим может похвастаться аксессуар

Швейцарский бренд MB&F вновь удивил мир своим новым творением — часами HM11 Architect, которые вызывают ассоциации с космическими фильмами. Этот аксессуар не только выглядит как инопланетная капсула, но и обладает рядом футуристических функций.

реклама

Уникальный дизайн и технологии

Часы HM11 Architect оснащены 42-мм циферблатом с прозрачным корпусом, украшенным четырьмя капсулами. Одна из них отображает время, вторая — температуру воздуха, третья — уровень заряда часов, а четвертая выступает в роли короны. Стеклянная панель сверху раскрывает взгляд на механизм.

Самозарядка и водостойкость

Уникальной особенностью HM11 Architect является технология самозаряда: часы можно пополнять, просто двигая кистью рук. Более того, они могут погружаться в воду на глубину до 20 метров, предоставляя свободу владельцу.

Исключительные материалы и стоимость

Изготовленные из титана и покрытые сапфировым стеклом, часы представляют собой роскошный аксессуар. Интересно, что ремешки выполнены из резины, добавляя современный штрих к классическому дизайну. Однако роскошь имеет свою цену: HM11 Architect доступны по цене 20,4 млн рублей, их выпустили ограниченным тиражом — всего 25 экземпляров в каждой цветовой гамме.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Часы HM11 Architect стали еще одним произведением искусства от MB&F, сочетая в себе роскошь, футуризм и функциональность. Этот шаг вперед в мире часового искусства не оставит равнодушными ценителей инноваций и элегантности.