Ученые настроили тонкие чешуйки графита так, что он приобрел невиданные ранее свойства

Физики из Массачусетского технологического института достигли значительного прорыва, преобразовав графит в электронное "золото". Эксперимент позволил ученым изолировать и настроить пять ультратонких чешуек графита в определенной последовательности, придавая материалу уникальные свойства.

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Исследователи выяснили, что так называемый "пентаслоистый ромбоэдрический стек графена" может обладать тремя ранее неизвестными свойствами. Научные эксперименты проводились с использованием нового микроскопа, разработанного в MIT, который позволяет быстро определять характеристики материалов на наноуровне.

Создавая микроскопическую структуру из пятислойного графена с определенной укладкой, ученые внедрили электроды и обнаружили, что при изменении напряжения материал может проявлять изоляционные, магнитные или топологические свойства. Это открывает перспективы использования ромбоэдрического многослойного графена как платформы для исследования новых физических возможностей.

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Полученный материал не требует специфической укладки, что делает его уникальным в своем роде. Этот научный прорыв может иметь далеко идущие последствия для разработки новых материалов и технологий, открывая двери для инноваций в различных областях, включая электронику, медицину и военную промышленность.