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Физики из Массачусетского технологического института достигли значительного прорыва, преобразовав графит в электронное "золото". Эксперимент позволил ученым изолировать и настроить пять ультратонких чешуек графита в определенной последовательности, придавая материалу уникальные свойства.
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Исследователи выяснили, что так называемый "пентаслоистый ромбоэдрический стек графена" может обладать тремя ранее неизвестными свойствами. Научные эксперименты проводились с использованием нового микроскопа, разработанного в MIT, который позволяет быстро определять характеристики материалов на наноуровне.
Создавая микроскопическую структуру из пятислойного графена с определенной укладкой, ученые внедрили электроды и обнаружили, что при изменении напряжения материал может проявлять изоляционные, магнитные или топологические свойства. Это открывает перспективы использования ромбоэдрического многослойного графена как платформы для исследования новых физических возможностей.
Полученный материал не требует специфической укладки, что делает его уникальным в своем роде. Этот научный прорыв может иметь далеко идущие последствия для разработки новых материалов и технологий, открывая двери для инноваций в различных областях, включая электронику, медицину и военную промышленность.