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Nata15
Одноклассники включили «щит» от киберсталкинга: как это работает
ОК запустили модель на основе машинного обучения. Она ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети

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Одноклассники представили инновационное решение, направленное на предотвращение киберсталкинга и навязчивых знакомств. Нововведение призвано создать комфортную среду для пользователей и уменьшить нежелательное взаимодействие на платформе, как сообщила пресс-служба социальной сети.

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Суть метода заключается в использовании нейросети, которая анализирует социальное взаимодействие в реальном времени. После анализа пользователей разделяют на категории в зависимости от их общих привычек. Например, аккаунты, активно добавляющие незнакомцев в друзья и отправляющие массовые подарки, попадают в одну группу. В то время как те, кто часто отклоняет заявки в друзья и жалуется на нежелательные действия, попадают в другую группу.

Система, основанная на машинном обучении, ограничит взаимодействие между группами аккаунтов и скроет уведомления от навязчивых собеседников. Таким образом, пользователи перестанут получать назойливые уведомления о заявках в друзья, классификациях фотографий, подарках и посещениях страницы. Модель также снизит количество возможных бесед между этими группами, ограничивая количество личных сообщений.

Проведенные тесты на различных аудиториях ОК продемонстрировали эффективность новой системы. В результате эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами.

Проблема киберсталкинга остается актуальной для всех платформ и сервисов социального взаимодействия, особенно для социальных сетей и мессенджеров. Реализованное решение призвано обеспечить комфортное взаимодействие пользователей в сети, снижая число жалоб на нежелательную активность со стороны незнакомцев.

Денис Горчаков, директор по информационной безопасности ОК, отмечает, что пользователи, ранее склонные отказываться от общения, теперь реже отклоняют заявки в друзья и добавляют незнакомых людей в "черный список". Это связано с тем, что нежелательная активность перестала отвлекать внимание, а запросы в друзья стали более релевантными.

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#техника
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