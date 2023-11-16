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В сети появились свежие слухи о предстоящих видеокартах семейства GeForce RTX 50, дополнившие копилку ожиданий. Инсайдер с никнеймом kopite7kimi делится ключевыми характеристиками будущего флагмана от "зелёного" бренда.
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Согласно предоставленным данным, ожидается, что флагманской модели, предположительно RTX 5090, достанется графический чип GB202, базирующийся на архитектуре Blackwell. В максимальной конфигурации этот GPU обещает 192 исполнительных блока (24 567 ядер CUDA), однако пока неясно, будут ли эти параметры полностью реализованы в самой видеокарте, аналогично тому, как это происходит с текущим флагманом, который не использует весь потенциал чипа AD102.
Прогнозируется, что будущий графический адаптер будет оснащен видеопамятью стандарта GDDR7 и 384-разрядной шиной. Слухи также указывают на то, что тактовая частота VRAM может оказаться ниже, чем у GDDR6X. Предполагаемая пропускная способность новинки может достигнуть 1,5 ТБ/с, что на 50% превышает возможности модели RTX 4090. Однако дата презентации серии GeForce RTX 50 пока остается неизвестной.