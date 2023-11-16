На официальной странице Meizu в соцсети Weibo-аккаунте появились тизеры, раскрывшие дизайн фронтальной панели смартфона Meizu 21

На официальной странице Meizu в социальной сети Weibo появились тизеры, раскрывающие дизайн передней панели предстоящего смартфона Meizu 21. Компания также провела сравнение новинки с iPhone 15 Pro и разъяснила значение странной формулы, использованной на предыдущем постере.

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Фраза "1,74 < 1,75 < 1,71" указывает на то, что Meizu считает симметричность более предпочтительной, чем узкие боковые рамки в сочетании с выраженным "подбородком", как у Xiaomi 14. В отношении iPhone 15 Pro, флагман Apple также имеет рамки одинаковой толщины, но они шире, чем у предстоящего Meizu (1,75 мм).

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На втором постере компания вновь демонстрирует размер рамки, а на третьем отмечает, что смартфон оснащен 6,55-дюймовым OLED-экраном от Samsung. На четвертом постере сообщается, что при предварительном заказе пользователь получит 36-месячную гарантию (возможно, только для Китая). Meizu также подчеркнула, что уже поступило более 150 000 заявок на приобретение устройства. На данный момент дата начала продаж и цена Meizu 21 остаются неопределенными.