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Nata15
TECNO SPARK Go 2024 с громким звуком и экраном 90 Гц прибыл в Россию
Бренд TECNO объявил о российском старте продаж бюджетного смартфона SPARK Go 2024

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TECNO объявил о запуске в России доступного смартфона SPARK Go 2024. Новинка привлекает внимание своим стильным дизайном, мощной акустикой и инновационным интерфейсом с применением трендового "динамического островка" для индикации уведомлений.

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Экран устройства с диагональю 6,6 дюйма поддерживает частоту обновления 90 Гц и функцию Dynamic Port - вырез в экране, информирующий о входящих вызовах или уровне заряда. Производительность обеспечивается процессором Unisoc T606 в сочетании с 3 или 4 ГБ ОЗУ (возможно расширение до 7 ГБ с использованием виртуальной памяти) и встроенным накопителем на 64 или 128 ГБ. При необходимости, слот для microSD позволяет расширить память до 1 ТБ.

Тыльная камера устройства оснащена 13-мегапиксельным датчиком с размером пикселя 1,12 мкм. Производитель заверяет, что она оптимизирована для различных сценариев съемки, включая видеозапись. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Еще одной особенностью модели являются стереодинамики с поддержкой технологии DTS LISTEN и возможностью увеличения громкости на 400%.

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TECNO SPARK Go 2024 уже доступен для покупки в России по цене 8990, 9990 и 10 990 рублей за версии 3/64 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно.

#техника
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