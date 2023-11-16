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EA долгое время держала пальму первенства в симуляторах жизни с The Sims. Однако, в последние годы наблюдается заметное бездействие со стороны компании. На фоне этого вакуума появился трейлер inZOI от издателя PUBG, который вызвал немалый интерес среди геймеров.
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Геймплейное демо inZOI произвело неизгладимое впечатление. Виртуальный мир игры не уступает в функциональности The Sims, а качество графики и анимаций представляет собой настоящее произведение искусства. Судя по генератору персонажей, в игре предоставлены широкие возможности для настройки своих виртуальных аватаров.
Касательно геймплея, inZOI схожа с The Sims: игроки могут заниматься декорированием жилья, устраивать персонажей на работу и вечеринки, выполнять бытовые дела, творческие занятия, заниматься спортом, и даже взаимодействовать с прохожими на улице. Это практически The Sims, но в атмосфере Кореи с впечатляющим уровнем графики. Отзывы геймеров говорят сами за себя.
К сожалению, пока нет конкретных данных о дате выпуска игры, так как показанное демо находится на стадии разработки, и официальная анонсированная дата еще не поступила.