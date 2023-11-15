Компания Anker представила накладные беспроводные наушники Soundcore H30i

Anker представила новые беспроводные наушники Soundcore H30i, созданные для комфортного длительного использования. Основное внимание уделено не только дизайну, но и долговечности устройства, благодаря заявленным 70 часам автономной работы от одного заряда.

реклама

Эти наушники, весом всего 183г, представлены в складном корпусе и оснащены 40-миллиметровыми драйверами. Регулировка звуковых характеристик доступна через приложение Soundcore, предлагая как готовые пресеты эквалайзера, так и возможность ручной настройки. Кроме того, поддерживается одновременное подключение к нескольким устройствам через Bluetooth 5.3.

Особенностью наушников является их универсальность для работы с ноутбуком и смартфоном. Это позволяет не только наслаждаться просмотром фильмов на ноутбуке, но и легко принимать телефонные звонки без переключения устройств. Помимо беспроводной связи, доступно также проводное подключение к источнику звука.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Anker обещает до 70 часов автономной работы новых наушников, а функция быстрой зарядки дарит 4 часа музыкального воспроизведения всего за 5 минут в розетке. Soundcore H30i уже доступны к приобретению в Германии по цене €39.