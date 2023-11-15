Сразу две российские марки могут «прописаться» в западноафриканской стране

Российские автомобильные бренды Lada и УАЗ рассматривают возможность старта сборки своих машин в Гане. Лицензию на продажу автомобилей АвтоВАЗа в этой стране получили, как сообщает РИА Новости, председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. Сейчас стороны находятся в процессе обсуждения условий локализации производства Lada. Подписаны протоколы с представителями Ульяновского автозавода, и в случае успеха, сборку российских внедорожников планируется запустить в столице Ганы в первом квартале следующего года.

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Ранее AvtoVAZ отклонил запрос ганской компании U2 Company Limited о местной дистрибуции автомобилей Lada. Однако, как сообщает Ауку-Боатенг, стороны пришли к соглашению. Также рассматривается вопрос о возможности местного производства автомобилей AvtoVAZ.

Что касается УАЗа, то переговоры продвигаются успешно, и первые автомобили могут покинуть конвейер в Аккре, столице Ганы, уже в начале 2024 года. Подписаны соответствующие соглашения, и помещения с оборудованием готовятся к производству.

Летом Гана направила делегацию на УАЗ для ознакомления с производственными процессами. Автозавод также подтвердил интерес к местному рынку, обещая поставить в Африку партию из 300 пикапов до конца года. В рамках соглашения предусмотрено производство комплектующих для российских автомобилей в различных регионах Ганы.

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Отметим, что и АвтоВАЗ также рассматривал возможность возобновления сборки в Африке, но в данном случае речь шла об Египте, где выпускались Лады до 2022 года. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что африканцам традиционно нравятся внедорожники Niva, включая модели Legend и Travel, особенно в формате пикапа. Касательно возможного сотрудничества в Египте пока нет официальных комментариев.