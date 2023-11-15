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Автомобильный гигант Kia раскрыл детали обновленного Sorento, предназначенного для американского рынка. Официальная премьера рестайлинговой модели запланирована на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе. Внимание поклонников привлекает загадочный тизер, который подразумевает возможные изменения в модели по сравнению с летним вариантом, представленным в Южной Корее.
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Sorento четвертого поколения, представленный в 2020 году, находится на пороге запланированного обновления в 2023 году. После успешной премьеры в Южной Корее в августе, американцы готовы встретить свою версию обновленного кроссовера. Новое изображение автомобиля обозначает переднюю часть с Y-образными ходовыми огнями и стильным логотипом Kia на кромке капота.
Визуально кроссовер остается верен своему дизайну, сохранив радиаторную решетку и передний бампер, но претерпев изменения в бамперах, радиаторной решетке и оптике, приближаясь к стилю более крупного Telluride. Салон также претерпел изменения, включая появление 12,3-дюймового цифрового кластера приборов и такого же по размеру экрана мультимедийной системы. Некоторые функции, такие как сенсорный блок управления климатической системой и идентификация водителя по отпечатку пальца, могут быть внедрены в американской версии, но официальная информация пока не предоставлена.
Детали о доступных двигателях для американского Sorento пока остаются под секретом. В Южной Корее представлены два варианта моторов: 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л.с. и бензиновый турбомотор 2.5, развивающий 281 л.с. Также вариантом является гибридная установка на базе 1,6-литровой «турбочетверки» мощностью 180 л.с., с электромотором на 60 л.с. Коробка передач — робот с двумя сцеплениями, привод может быть как передним, так и полным.
Официальные спецификации для американской версии Kia Sorento будут раскрыты 16 ноября.