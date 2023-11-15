Вопрос в том, будет ли Sorento для рынка США отличаться от версии для Южной Кореи

Автомобильный гигант Kia раскрыл детали обновленного Sorento, предназначенного для американского рынка. Официальная премьера рестайлинговой модели запланирована на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе. Внимание поклонников привлекает загадочный тизер, который подразумевает возможные изменения в модели по сравнению с летним вариантом, представленным в Южной Корее.

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Sorento четвертого поколения, представленный в 2020 году, находится на пороге запланированного обновления в 2023 году. После успешной премьеры в Южной Корее в августе, американцы готовы встретить свою версию обновленного кроссовера. Новое изображение автомобиля обозначает переднюю часть с Y-образными ходовыми огнями и стильным логотипом Kia на кромке капота.

Визуально кроссовер остается верен своему дизайну, сохранив радиаторную решетку и передний бампер, но претерпев изменения в бамперах, радиаторной решетке и оптике, приближаясь к стилю более крупного Telluride. Салон также претерпел изменения, включая появление 12,3-дюймового цифрового кластера приборов и такого же по размеру экрана мультимедийной системы. Некоторые функции, такие как сенсорный блок управления климатической системой и идентификация водителя по отпечатку пальца, могут быть внедрены в американской версии, но официальная информация пока не предоставлена.

Детали о доступных двигателях для американского Sorento пока остаются под секретом. В Южной Корее представлены два варианта моторов: 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л.с. и бензиновый турбомотор 2.5, развивающий 281 л.с. Также вариантом является гибридная установка на базе 1,6-литровой «турбочетверки» мощностью 180 л.с., с электромотором на 60 л.с. Коробка передач — робот с двумя сцеплениями, привод может быть как передним, так и полным.

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Официальные спецификации для американской версии Kia Sorento будут раскрыты 16 ноября.