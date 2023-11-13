Take-Two опубликовала новый финансовый отчёт, который совсем не хвастает красивыми цифрами

В своем последнем финансовом отчете Take-Two представила неутешительные цифры, демонстрируя чистые убытки в размере более $543,6 миллиона. Этот показатель выше на 111,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Наблюдается снижение как чистой выручки, так и объема заказов.

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Заметно, что ранее компания прогнозировала годовую прибыль от $5,37 до $5,47 миллиарда, но на деле каждый квартал сопровождается убытками. Особенно интересно, что директор компании, Штраус Зельник, выражает уверенность в благополучии компании, заявляя: "Мы работаем на полную мощность, и мы очень довольны тем, как развиваются дела в компании."

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По всей видимости, убытки корпорации связаны с завершающей фазой разработки GTA VI. Take-Two активно вкладывает ресурсы в разработку игры, заключая при этом маркетинговые контракты. Согласно инсайдерам, эти инвестиции начнут приносить свои плоды после выпуска GTA VI, который, предположительно, состоится в 2025 году.