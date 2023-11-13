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Датский стартап Naerwear внес революцию в мир аксессуаров, представив наручные часы STUND, лишенные традиционных стрелок и циферблата. Новинка, как утверждают разработчики, призвана не просто показывать время, а помогать почувствовать его, используя уникальную систему подсказок, интегрированную в сам аксессуар.
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Наименование устройства, вдохновленное древнескандинавским словом, переводится как "краткий момент времени". Основной функционал часов включает повторяющиеся вибрации с настраиваемыми интервалами (5, 15, 30 или 60 минут), доступными через аппаратную кнопку на корпусе.
Разработчики акцентируют внимание на том, что умные часы STUND созданы для постоянного взаимодействия с пользователем. Они не только помогают лучше осознавать настоящее, но и эффективно управлять временем, становясь неотъемлемым стильным аксессуаром.
Корпус устройства, изготовленный из нержавеющей стали, имеет элегантные параметры: диаметр 41 мм, толщину 7 мм и вес 50 граммов. Для выбора доступны комплектные ремешки из натуральной или искусственной кожи в песочном, коричневом и темно-синем оттенках.
"Анти-умные" часы STUND уже доступны для предварительного заказа на платформе Indiegogo по цене $181. Первые поставки ожидаются в марте 2024 года, а после релиза стоимость новинки вырастет до $220, предоставляя уникальную возможность владеть инновационным аксессуаром.