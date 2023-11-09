Альтернатива Dolby Atmos будет представлена Samsung

Samsung и Google объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на разработку революционной технологии объемного звучания с открытым исходным кодом. Проект получил название IAMF и заявлен как переломный момент в мире аудиотехнологий. Основная цель новой инициативы - предоставить зрителям возможность воспринимать звук в точности так, как задумано его создателем.

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IAMF нацелена на внедрение в домашние аудиосистемы и мобильные устройства, а также на создание достойной конкуренции уже утвердившейся Dolby Atmos. Новинка оборудована тремя ключевыми функциональными возможностями: вертикальным воспроизведением звука, анализом сцен при помощи искусственного интеллекта и эффектами 3D-аудио. Это означает, что звук в сцене, будь то шум летящих птиц или что-то еще, будет передаваться сверху, создавая эффект полного погружения в аудиообраз.

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Уникальность IAMF заключается не только в передовых функциях, но и в том, что технология имеет открытый исходный код. Это открывает широкие перспективы для корпоративных и независимых разработчиков, которые смогут воплотить свои идеи, расширяя возможности новой системы. Ожидается, что это также способствует стандартизации трехмерного пространственного аудио, стимулируя быстрое развитие этой увлекательной области технологий. Надежды на то, что IAMF станет новым эталоном в мире звуковых технологий, поддерживаются масштабным планом распространения и активной поддержкой со стороны обеих техногигантов.