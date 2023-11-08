Компания Chuwi предлагает ноутбук FreeBook Laptop 2023, который построен на базе процессора Intel Core i3-1215U

Компания Chuwi объявляет о запуске нового продукта - ноутбука FreeBook Laptop 2023, оснащенного процессором Intel Core i3-1215U. Этот ноутбук представляет собой 13,5-дюймовый трансформер с экраном разрешением 2K (2256 х 1504 пикселя), который может вращаться на 360 градусов, предоставляя два удобных режима использования.

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FreeBook Laptop 2023 также оборудован просторным тачпадом и разъемами USB-C для подключения аксессуаров, а также разъемом 3,5 мм для подключения наушников. Его впечатляющее время работы без подзарядки составляет 9 часов, и он поддерживает быструю 33-ваттную зарядку. Внутри устройства 12 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ.

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Особенно стоит отметить, что этот ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, обеспечивая пользователям высокую производительность и современные функции.