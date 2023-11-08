Цель российской версии не спасти принцессу, а собрать отечественный компьютер

Производитель российского компьютерного оборудования "Бештау" рад представить свой последний продукт - игру с интригующим названием "Бештау. Путь к вершине". Эта увлекательная игра переносит нас в мир, вдохновленный культовым Super Mario, но с уникальным подходом.

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В отличие от традиционного сюжета, в "Бештау. Путь к вершине" главному герою не нужно спасать принцессу. Вместо этого, он отправляется на захватывающее восхождение по горе, собирая ценные БешКоины и управляя станками. Всё это делается с одной целью - создать собственный российский ПК. У игроков есть возможность выбрать одного из трех уникальных персонажей: инженера-конструктора, инженера-разработчика или даже инженера-красотку.

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Увлекательное приключение доступно в браузере, а уже в скором времени обещают выпустить мобильную версию, чтобы поклонники могли наслаждаться игрой везде, где им удобно. "Бештау. Путь к вершине" обещает стать настоящим хитом в мире компьютерных игр, предлагая интересный геймплей и неповторимый опыт.