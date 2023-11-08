И он даже обогнал Evolute i-Pro

Недавно опубликованный аналитический обзор "Автостата" позволяет нам более детально взглянуть на текущее состояние рынка новых электромобилей в России за октябрь. Эти данные раскрывают интересные динамики и изменения, которые произошли в этом сегменте авторынка.

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Лидерство в рейтинге остается неизменным, и популярность Zeekr 001 от Geely продолжает расти. Особо стоит выделить Zeekr 001 FR, новую модель, которая только недавно стала доступной для заказа в России.

Второе место в рейтинге занял Zeekr X, еще один продукт от Zeekr. Но настоящий сюрприз - Москвич 3е, который ранее не привлекал такое внимание, но теперь занимает третью строчку рейтинга, опередив Evolute i-Pro.

Российские автолюбители проявляют интерес к электрическим минивэнам Zeekr 009, что выразилось в седьмой позиции в рейтинге. Также отмечается появление дорогой модели Avatr 11 в топ-10.

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Эти изменения свидетельствуют о растущей популярности электрических автомобилей в России и о том, что производители активно реагируют на этот спрос, расширяя свой ассортимент, чтобы удовлетворить потребности клиентов, желающих владеть экологичными транспортными средствами.