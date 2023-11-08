Это уже 270-й полет ракет Falcon 9

Космическая компания SpaceX продолжает поражать мировое сообщество своими выдающимися достижениями в сфере космических перевозок. Сегодня, восьмого ноября две тысячи двадцать третьего года, данная организация успешно осуществила свой восьмидесятый орбитальный запуск в текущем году. В рамках этого мероприятия, ракета Falcon 9 отправила на орбиту двадцать три новейших интернет-спутника второго поколения, принадлежащих Starlink.

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Запуск произошел с площадки Космического центра имени Кеннеди, расположенной на мысе Канаверал во Флориде, и был выполнен в ночь на восьмое ноября. Он начался в пятнадцать минут после полуночи по времени Восточного побережья США, что соответствует восьми часам пятнадцати минутам по московскому времени. Компания SpaceX доложила об исключительной успешности процесса развертывания всех двадцати трех спутников Starlink на орбите.

Однако на этом успехи не заканчиваются. Особенно впечатляющим становится факт, что первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на автономную плавучую платформу, получившую название "Просто прочтите инструкции", находящуюся в Атлантическом океане.

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Этот запуск является важным подтверждением выдающейся технической компетенции компании SpaceX и подчеркивает её лидерскую позицию в сфере космических перевозок.