7 или 9 мест, новый салон, новый экономичный мотор и по-прежнему невысокая цена

Kіa продолжает радовать автомобильных энтузиастов своими инновационными решениями, и на этот раз они представили обновленный минивэн Carnіval 2024. Данная модель только сделала свой дебют, и уже можно разместить предварительный заказ на родном рынке. Важно подчеркнуть, что, несмотря на значительные улучшения, Kіa Carnival 2024 остается очень доступным, начиная с цены всего 26,5 тысячи долларов.

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Дизайн нового Carnіval 2024 тесно связан с современными моделями Kia. Он получил обновленные бамперы, решетку радиатора, переработанные фары и задние фонари с оригинальной графикой. Даже задняя дверь прошла структурные изменения.

Салон также претерпел значительные изменения. Теперь вас встречает панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, что делает интерьер более современным. Управление климатической системой теперь осуществляется сенсорными панелями. Медиасистема и атмосферная подсветка были доработаны, а для повышения безопасности добавлен сканер отпечатка пальца.

Kіa Carnival 2024 предлагает выбор между 7 и 9 посадочными местами. Новая шумоизоляция и амортизация обеспечивают высший комфорт в пути. В качестве базовых моторов предлагаются 2,2-литровый турбодизель с 194 лошадиными силами и 3,5-литровый V6 бензиновый мотор с 294 лошадиными силами. Для ценителей экономии топлива Carnіval впервые предлагает гибридную версию на базе 1,6-литрового турбомотора с мощностью 245 л.с. и удивительно низким расходом топлива всего 7 л/100 км.

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Стоимость гибридной версии начинается с 30 тысяч долларов, и для тех, кто ищет что-то особенное, Kиa предлагает версию High Limousine с поднятым на 30 см потолком и всего двумя креслами в пассажирской части. Цена этой версии составляет около 70 тысяч долларов. Обычные варианты Carnival могут быть 7- или 9-местными, что делает этот минивэн идеальным выбором для семей всех размеров.