За час оформлено столько заказов на покупку iQOO 12, сколько в прошлом году было оформлено заказов на покупку iQOO 11 за сутки

Сегодня в Китае была проведена официальная презентация флагманских смартфонов іQOO 12 и іQOO 12 Pro, и несмотря на то, что прошло всего несколько часов с момента анонса, мы уже можем подвести первые итоги в сфере предзаказов. Удивительно, но за один час было оформлено столько же предварительных заказов на іQOO 12, сколько на предыдущую модель, іQOO 11, за весь прошлый день.

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Смартфоны іQOO 12 и іQOO 12 Pro сразу после анонса стали настоящими хитами на китайском рынке. Они дали достойный отпор Xіаomi 14 и Xіaomi 14 Pro, став сильными конкурентами. Новинки іQOO оборудованы камерами разрешением 50, 50 и 64 Мп, 144-герцевыми OLЕD-экранами диагональю 6,78 дюйма и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м. Сердцем смартфонов стал мощный процессор Snаpdrаgon 8 Gеn 3, а емкость аккумуляторов достигает 5000-5100 мА·ч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Ценовой диапазон моделей варьируется от 545 до 820 долларов.

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Эти смартфоны завоевали огромную популярность среди китайских потребителей, что подтверждается внушительными предзаказами, оформленными всего за час.