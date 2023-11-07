OLED, 90 Гц, 108 Мп, 4500 мА·ч, 66 Вт и новейший заменитель Android, недорого

Китайская корпорация Huawei радует своих клиентов новейшей разработкой — смартфоном среднего класса Huaweі Nova 11 SE, который теперь доступен для приобретения.

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Основные характеристики этого смартфона впечатляют: в нем установлен качественный OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, Full HD+ разрешением и высокой частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает яркое и плавное отображение контента, что делает использование устройства максимально комфортным.

Камера Huaweі Nova 11 SE заслуживает особого внимания — 108-мегапиксельный сенсор гарантирует выдающееся качество фотографий, а фронтальная камера на 32 Мп обеспечивает отличные селфи.

Смартфон работает на мощной платформе Qualcomm Snapdragon 680, что обеспечивает отличную производительность. Емкий аккумулятор на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт обеспечивает долгое время автономной работы.

Но, возможно, одной из самых интересных особенностей этой модели является операционная система HarmonyOS 4, представляющая собой новаторский подход к мобильному ПО.

И, конечно, приятный бонус — доступная цена. В Китае новый смартфон предлагается по цене всего 274 доллара за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, либо 302 доллара за версию 8/512 ГБ.

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Это делает Huawei Nova 11 SE привлекательным выбором для тех, кто желает обладать современным и мощным смартфоном без переплаты.