Модель получила множество улучшений

В мире автомобилей наступило время перемен, и Ram готовит настоящий сюрприз для всех поклонников пикапов. Компания представит обновленную версию своего легендарного Ram 1500, обещая внести долгожданные инновации и усовершенствования.

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Центральным элементом нового Ram 1500 станет совершенно новый двигатель Hurricane. Этот 3,0-литровый рядный шестицилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом разработан, чтобы заменить и перевернуть представление о мощности. Hurricane будет предлагаться в двух версиях: начальная - с внушительными 420 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента, а верхний уровень порадует 540 л.с. и 706 Нм крутящего момента.

Эти новые двигатели превращают Ram 1500 в настоящего монстра среди пикапов. Старый 5,7-литровый V8 уже не такой впечатляющий с его 395 л.с. и 555 Нм крутящего момента. Hurricane, помимо своей мощи, также обеспечивает лучшую экономию топлива и уменьшение выбросов, что делает его более экологичным и экономичным.

Но изменения касаются не только двигателей. Новый Ram 1500 также получил внешний облик, который невозможно не заметить. Тонкие фары, плавно переходящие в увеличенную и слегка наклоненную вперед решетку радиатора, создают великолепный дизайн. Восемь разных версий решетки радиатора позволят различать разные комплектации, включая Tradesman, Laramie, Rebel и Tungsten, последняя из которых имеет сетчатую структуру.

Новый Ram 1500 поражает и внутри. Салон выполнен в изысканных цветах Indigo и Sea Salt, потолок обит замшей, а кожаные передние сиденья Natura Plus предлагают регулировку в 24 направлениях и функции подогрева, вентиляции и массажа. В автомобиле установлено двойное беспроводное зарядное устройство для смартфонов, а аудиосистема Klipsch Reference Premiere с 23 динамиками гарантирует прекрасное звучание. Для информационного развлечения водителя и пассажиров доступна 12-дюймовая информационно-развлекательная система Uconnіct 5 с более высоким разрешением, а более продвинутые версии оборудованы 14,5-дюймовым дисплеем с возможностью разделения экрана.

И, наконец, Ram 1500 оснащен современной системой активной помощи при вождении, представляющей собой полуавтономный уровень вождения второго поколения. Эта система объединяет адаптивный круиз-контроль и систему удержания полосы движения, что делает вождение более безопасным и комфортным. И как дополнительный бонус - встроенный инвертор, обеспечивающий мощность до 2 кВт и две розетки для подключения инструментов и бытовой техники.

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Обновленный Ram 1500 - это не просто обновленный пикап, это настоящая революция в мире автомобилей. Эта модель сочетает в себе мощь, роскошь и передовые технологии, и наверняка завоюет сердца автолюбителей по всему миру.