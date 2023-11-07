На фото с iPhone 15 Pro Max много шумов

На официальной презентации в Китае был представлен смартфон iQOO 12, и его камера оказалась на высшем уровне, подтверждая ожидания. Этот момент стал поводом для серьезных дискуссий в мире мобильных технологий, и главный редактор портала Mobiltelefon, Евгений Макаров, выразил свое впечатление в своем личном Telegram-канале: "iQOO 12 превосходит iPhone 15 Pro Max в категории камеры. Это настоящий вызов яблочным конкурентам!"

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Сравнение фотографий проводилось при 20-кратном увеличении, и на снимках с iPhone 15 Pro Max были видны шумы, в то время как iQOO 12 продемонстрировал отличное качество изображений.

iQOO 12 Pro доступен в трех разных цветовых вариантах: Legend Edition, Track Edition и Rantu. Особое внимание заслуживает задняя панель, выполненная из белого глянцевого стекла, которое придает смартфону не только стильный внешний вид, но и приятные тактильные ощущения. Оба стекла, как переднее, так и заднее, плавно изогнуты к центральной рамке, обеспечивая удобство использования.

Согласно предварительной информации, iQOO 12 Pro оборудован выдающимся 2К-экраном Samsung AMOLED E7 с частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор емкостью 5100 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Фронтальная камера на 16 Мп и основная камера с датчиками разрешением 50 Мп, 50 Мп и 64 Мп обещают превосходное качество фотографий.

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iQOO 12 готов стать флагманом в мире мобильных технологий благодаря своей впечатляющей камере и выдающимся характеристикам. Вскоре он станет доступен для потребителей, предоставляя возможность получить настоящий опыт качественной мобильной фотографии.