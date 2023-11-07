Пользователи потеряют возможность публиковать просматривать контент, и не только

Компания Sony анонсировала важное изменение для обладателей игровых консолей PlayStation 5 и PlayStation 4. Согласно официальному сообщению, интеграция с популярной социальной сетью X (бывшей Twitter) на устройствах Sony будет прекращена с 13 ноября 2023 года. Это означает, что пользователи больше не смогут использовать функции интеграции между своими консолями и X.

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Среди конкретных изменений, которые будут внесены, - это отсутствие возможности просматривать контент, размещенный на X, прямо с PlayStation 5 и PlayStation 4. Также будет недоступна возможность взаимодействия с материалами, наградами и событиями, связанными с игровыми процессами, на платформе X, прямо с игровых консолей Sony. Интеграция с учетными записями X также будет прекращена.

Причины, побудившие Sony к этому шагу, не были официально объявлены. Тем не менее, существует предположение, что решение может быть связано с решением команды X закрыть бесплатный API в начале 2023 года. Это вынудило разработчиков и компании платить за доступ к сервисам X, что может повлиять на решение Sony о прекращении интеграции.

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Это изменение, вероятно, повлияет на множество пользователей PlayStation, которые активно использовали интеграцию с социальной сетью X для обмена игровыми моментами и контентом. Sony рекомендует всем пользователям обратить внимание на альтернативные способы взаимодействия с социальными сетями и обмена игровым контентом после завершения интеграции.