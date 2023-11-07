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По информации, полученной из авторитетного издания The Elec, Samsung Galaxy S24 Ultra станет первым смартфоном в линейке компании, который будет обладать рамкой из титана. Это событие можно рассматривать как ответ на вызовы и требования современного рынка мобильных технологий, а также как последующий шаг в развитии смартфонов, диктуя новый стандарт качества и долговечности.
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Интересно, что использование титана в дизайне смартфонов становится новым трендом после успешного выпуска iPhone 15 Pro компанией Apple. Этому тренду последовала и Xiaomi, представив специальную версию Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition.
Важно отметить, что не все смартфоны Samsung получат титановую рамку. Эта привилегия отведена только флагманской модели - Galaxy S24 Ultra. Производитель планирует начать с ограниченного выпуска в размере 15 миллионов смартфонов с титановой рамкой, что соответствует продажам предыдущей модели Galaxy S23 Ultra. Несмотря на то, что идея интеграции титана в смартфоны Samsung зародилась около двух лет назад, окончательное решение было принято только недавно, что подчеркивает серьезность этого шага.
Официальная презентация флагманской серии Galaxy S24 ожидается 17 января. Эта дата станет ключевой точкой в истории мобильных технологий, показывая, что индустрия смартфонов продолжает эволюцию и идет навстречу потребностям потребителей, предоставляя им смартфон с рамкой из титана, который обещает стать настоящим лидером благодаря своему инновационному дизайну и долговечности.