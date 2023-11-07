Компания Samsung выпустила новую прошивку сразу для трёх бюджетных смартфонов

Компания Samsung презентовала свежие обновления для трех доступных бюджетных смартфонов: Galaxy A03s, Galaxy A21s и Galaxy M01. Согласно информации, полученной из надежного источника SamMobile, эти обновления уже начали распространяться на устройства в Соединенных Штатах и Индии. Каждая из прошивок обозначена уникальным номером сборки: A037USQU6DWJ3 для Galaxy A03s, A217FXXSADWI1 для Galaxy A21s и M015GXXU5CWI1 для Galaxy M01.

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Эти обновления, помимо улучшения производительности и надежности устройств, также включают в себя важный патч безопасности от Google, который обеспечивает защиту от множества потенциальных угроз и уязвимостей программного обеспечения. Разработчики Samsung также не остались в стороне и исправили ошибки в системе, что сделало работу смартфонов более стабильной и безопасной.

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Эти обновления от Samsung представляют собой не только повышение уровня безопасности и функциональности смартфонов, но и улучшение пользовательского опыта, обеспечивая более стабильную и оптимизированную работу устройств.