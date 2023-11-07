Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Sony выпустила обновление Android 14 для Xperia 1 V
Компания Sony анонсировала новое крупное обновление системы для Xperia 1 V

реклама

Компания Sony анонсировала масштабное обновление операционной системы для своего флагманского смартфона Xperia 1 V - Android 14. Это обновление уже доступно для пользователей по всему миру и может быть установлено через системные настройки устройства.

реклама

Среди важных изменений, внесенных в обновление, стоит отметить включение актуального патча безопасности Google, что повышает уровень защиты данных пользователей. Кроме того, Android 14 привносит в Xperia 1 V все ключевые инновации операционной системы, обогащая пользовательский опыт.

Но это еще не всё. Разработчики также уделили внимание камере смартфона. Пользователям стала доступна новая функциональность, включая приложение Video Creator, а также Bokeh Mode, ранее представленный только в модели Xperia 5 V. Эти изменения расширяют возможности съемки и позволяют создавать более качественные фотографии и видеоматериалы.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обновление Xperia 1 V до Android 14 подчеркивает приверженность Sony к постоянному совершенствованию своих продуктов и обеспечению пользователям актуальными функциями и технологиями.

#техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине начали серийное производство собственных аналогов БПЛА Шахед
Infinix объявляет о выпуске трех новых смартфонов серии Hot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Как отключить опасную опцию в WhatsApp «Установка неизвестных приложений»
+
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
На Украине начали серийное производство собственных аналогов БПЛА Шахед
1
33 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат новую HyperOS на AOSP
1
Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете
4
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
2
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
3
Украинский боксёр Усик рассказал, что Кличко и солдаты ВСУ уговорили его не идти воевать
1
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+
Стали известны новые функции iOS 17.2
+
Шольц пересмотрит меню немецких солдат – из тарелки пропадут говяжьи рулеты, арбузы и клубника
3
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
5
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
3
Утечки информации о OnePlus 12 указывают на обновление аккумулятора и камеры
+
Тамбовский хлебокомбинат начал выпуск БПЛА для нужд Спецоперации
+
Группа мододелов выпустила улучшенное издание классической ролевой игры Icewind Dale 2
1
Пиратских ресурсов в Рунете становится все больше
2
Представлено устройство, превращающее SSD M.2 в болид Формулы-1
1
Российские снайперы меняют тактику работы в СВО – на место двоек приходят тройки бойцов
+

Популярные статьи

Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
12
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
39
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
5
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
51
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
7
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
5
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
6
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
1
Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
+

Сейчас обсуждают

Чaтo-Б0t
09:51
Дайте грошей!
Украинский военный: Мы положим ещё тысяч 200 бойцов, но не выйдем на границы 1991 года
Чaтo-Б0t
09:49
>выборов в Украине В Дупе глистам можно выбирать только между геморроем и говном.
Зеленский отказался от проведения выборов несмотря на давление Запада
Чaтo-Б0t
09:48
>В Украине заявили Что там в вашей Дупе могут заявить-то?
В Украине заявили о разработке аналога «Гераням» и собственных дальнобойных ракет
Даниил Лавкрафт
09:41
Боже, как же мне вас жаль, консольщики...
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
Вассисуалий Лоханкин
09:32
Координаты скиньте нашим войскам, они помогут оптимизировать производство)))
На Украине начали серийное производство собственных аналогов БПЛА Шахед
Константин Черник
09:30
Сижу уже несколько недель на 11 windows, она не сравнится по уровню с десяткой, ибо в моих глазах она становится лучше и лучше
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
inchaos75
09:17
Чушь, 90% телефонов тормозят сильнее чем Bluestacks на достаточно слабых компах.
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
NIK1457
09:09
Некий Тимченко, помощник зама Залужного, при свидетелях дарил подарок и сказал - "Дарю 6 боевых гранат и хороший виски". Пом.Залужного подумал, что про "боевые" - это шутка! Ну и укропитек выдернул ко...
Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате диверсии
Роман Самодуренко
09:09
-а ты как думал? достаточно будет на 490й нолик пририсовать? не - так не работает
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
Valerik
09:07
Голодрашка бзустах, ты всё никак не заработаешь себе на пропитание, мамкин компьютерщик?
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем