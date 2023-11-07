Компания Sony анонсировала новое крупное обновление системы для Xperia 1 V

Компания Sony анонсировала масштабное обновление операционной системы для своего флагманского смартфона Xperia 1 V - Android 14. Это обновление уже доступно для пользователей по всему миру и может быть установлено через системные настройки устройства.

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Среди важных изменений, внесенных в обновление, стоит отметить включение актуального патча безопасности Google, что повышает уровень защиты данных пользователей. Кроме того, Android 14 привносит в Xperia 1 V все ключевые инновации операционной системы, обогащая пользовательский опыт.

Но это еще не всё. Разработчики также уделили внимание камере смартфона. Пользователям стала доступна новая функциональность, включая приложение Video Creator, а также Bokeh Mode, ранее представленный только в модели Xperia 5 V. Эти изменения расширяют возможности съемки и позволяют создавать более качественные фотографии и видеоматериалы.

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Обновление Xperia 1 V до Android 14 подчеркивает приверженность Sony к постоянному совершенствованию своих продуктов и обеспечению пользователям актуальными функциями и технологиями.