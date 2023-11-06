Infinix представит три бюджетных смартфона Hot 40 с чипами Helio G88, Helio G99 и Spreadtrum T606

Производитель мобильных устройств, Infinix, готовится порадовать своих поклонников новыми смартфонами серии Hot. Модели Infinix Hot 40, Hot 40i и Hot 40 Pro предлагают разнообразные характеристики и возможности, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

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Этот анонс стал возможным благодаря появлению всех трех моделей на официальном сайте Google Play Console, который также предоставил нам ценные сведения об их технических спецификациях. Несмотря на то, что информации о стоимости пока нет, характеристики говорят о том, что Infinix Hot 40, Hot 40i и Hot 40 Pro будут привлекательными для тех, кто ищет модели по доступным ценам.

Infinix Hot 40 будет оснащен мощным процессором Helio G88 и 8 ГБ оперативной памяти. Он не поддерживает сотовую связь 5G, но имеет экран с разрешением 1080p для отличного качества изображения. Этот смартфон будет работать на базе операционной системы Android 13, предлагая новейшие функции и возможности.

Infinix Hot 40i предлагает более скромные характеристики, но при этом остается привлекательным вариантом. С процессором Spreadtrum T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти он поднимает планку для бюджетных смартфонов. Экран этой модели имеет разрешение 720p, что все равно обеспечивает приятный опыт использования.

Infinix Hot 40 Pro, как и предыдущие модели, не поддерживает сотовые сети 5G, но предоставляет мобильный процессор Helio G99. Этот смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и Full HD-панелью для высокой четкости изображения.

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Infinix продолжает радовать разнообразием предложений, уделяя внимание как бюджетным, так и более мощным устройствам. Мы ожидаем официального анонса, который придаст больше ясности в отношении цен и доступности этих устройств, а также разрешит окончательно оценить их конкурентоспособность.