Официально: Watch Dogs: Legion выйдет в качестве launch title для Xbox Series S/X
Ubisoft объявила, что Watch Dogs: Legion появится на свет единовременно с Xbox Series X и Xbox Series S, когда эти приставки поступят в продажу (в ноябре), а для систем нынешнего поколения выйдет даже чуть ранее - в октябре.
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После объявления Microsoft о том, что приставки Xbox Series X и Series S станут доступны 10 ноября, Ubisoft оперативно отреагировала в Twitter, что Watch Dogs: Legion появится единовременно с next-gen приставками, то есть станет так называемой "стартовой игрой".
Помимо этого, данный твит сообщает нам, что игра также появится на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia не позднее 29 октября. Игроки, которые покупают для существующих консолей, также получат возможность апгрейда игры до версии следующего поколения без каких-либо дополнительных затрат. Предварительные заказы доступны прямо сейчас.
Кроме того, игроки на Xbox смогут переносить свой игровой прогресс на Xbox One в версии для Series X или S с помощью технологии Smart Delivery от Microsoft. Между тем, дата выхода PS5-версии игры будет объявлена позже, как только будет объявлена дата запуска консоли.
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В августе Ubisoft анонсировала ряд специальных возможностей для игры, причем все схемы управления были полностью настраиваемыми, а также инструменты aim-assist и aim-magnetism. Компания заявила, что ”предоставление игрокам большего количества способов по-разному подходить к игре имеет большое значение для сохранения их инвестиций".
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В общем, нас ждёт идеальная игра для уважаемой аудитории школьного возраста.
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