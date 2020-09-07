Космический аркадный шутер Everspace 2 наконец-то получил дату релиза
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Уже очень скоро мы увидим вторую часть космической "леталки" из франшизы Everspace, которую кто-нибудь (и даже немножко я) да ждёт.
Вышел новый трейлер космического шутера Everspace 2, оглашающий дату его выхода в раннем доступе: декабрь 2020 года.
Первый Everspace был космическим боевым "рогаликом", но сиквел - это полноценный открытый мир (неужели хоть половинку от шедевральной EVE наскоблят?), "мародерский" шутер, который разработчики Rockfish Games назвали "той космической игрой, которую мы всегда хотели сделать, но никогда не имели на это денег."
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Выпуск Every space 2 был запланирован на этот месяц, но был отложен в начале года из-за осложнений, связанных с пандемией коронавируса. В настоящее время в Steam есть бесплатная демо-версия, если уж так хочется ознакомиться с миром игры.
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Новый трейлер стремительно проносит нас через обширную научно-фантастическую среду, от орбиты взрывающихся планет и астероидных полей до скоплений обломков кораблей. Но есть и другие виды окружающей игрока среды, в том числе в планетарных атмосферах: левитирующие города, колоссальные штормы и пыльные шахтерские колонии. Есть эпизоды от первого и третьего лица, красочные картины баталий в астероидном поле и многое другое. Кроме того, на заднем плане звучит какая-то запоминающаяся музыка в стиле брейкбит.
Что же, можно сказать что ждём релиз. При совсем невысоких требованиях даже по трейлеру видно добротную картинку и некоторую систему повреждений кораблей оппонентов (правда, не столь далеко ушедшая от легендарного Freelancer).
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