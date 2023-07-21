Управление военно-морской разведки бьет тревогу по поводу огромного разрыва в судостроительных мощностях Китая и США

ВМС США рассказали о несоответствии между возможностями Китая и США строить новые военные корабли и подводные лодки, а также общей численностью военно-морских сил. Согласно данным, собранным Управлением военно-морской разведки США, увеличивающийся разрыв в численности флота усугубляется тем фактом, что китайские кораблестроители «в 200 раз более способны» производить военные корабли и подводные лодки.

США подчеркивают давние опасения по поводу способности военно-морских сил США бросить вызов китайскому флоту. ВМС США подтвердили подлинность документа, который распространяется в сети.

В частности, документ содержит представление об относительных судостроительных мощностях Китая и США, измеренных с точки зрения валовой вместимости, то есть общего внутреннего объема корабля.

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Информация из документа показывает, что верфи Китая имеют мощность более 23 миллионов тонн по сравнению с менее чем 100 000 тонн в США. Это означает, что мощность Китая в 232 раза больше, чем у США. В США этот показатель неуклонно снижался после окончания холодной войны.

В документе также указана относительная доля судостроения в общем национальном обороте судостроения стран. В Китае показатель оценивается в 70%. Предполагаемая доля верфей США, вероятно, составляет 95%.

Военно-морской порт Китая уже считается крупнейшим в мире по общему количеству кораблей. В целом Китай постоянно приобретает новые современные и мощные суда, в том числе авианосцы. Согласно данным, разрыв между китайским и американским флотами в будущем, вероятно, ещё больше увеличится.