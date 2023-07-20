Ракеты, предоставленные Украине Великобританией, являются проблемой для российских вооруженных сил. Как РФ перехватывает Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow, поставленные Великобританией, являются одними из лучших вооружений, которые в настоящее время есть у Украины. С дальностью 250 километров это самая дальнобойная ракета, которую страна получила от западных партнёров. Кроме того, Storm Shadows очень точны, и их чрезвычайно трудно перехватить. Сообщалось, что крылатые ракеты имеют 100-процентную вероятность поражения.

На одном из видео, которое сейчас циркулирует в социальных сетях, также видно, насколько сложно перехватить Storm Shadow. Белые инверсионные следы на голубом небе указывают на то, что российские системы противоракетной обороны пытаются перехватить Storm Shadow, но результат неясен. Крылатая ракета является сложной целью для комплексов ПВО, так как обладает малой эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) благодаря использованию стелс-покрытия.

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Однако, по сообщениям Министерства обороны, мобильная система ПВО "Панцирь-С1" смогла успешно справиться с задачей. Ранее Полковник Хатылев говорил, что крылатая ракета Storm Shadow летит на дозвуковой скорости и её могут сбить российские комплексы С-300 и С-400, а также "Бук-М3", для этого нужна лишь тренировка.

Россия сообщает о перехваченных ракетах

Россия неоднократно сообщала о перехвате Storm Shadow. Представитель ДНР сообщил агентству ТАСС, что количество перехваченных Storm Shadows «растёт с каждым днем». Украина получила ракеты Storm Shadow только при условии, что они будут применяться исключительно против целей в пределах границ страны. Однако сюда входят и присоединенные Россией территории, например, Крым. Украина неоднократно атаковала цели на полуострове, например, с помощью плавающих и летающих дронов-камикадзе.