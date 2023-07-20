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Безопасность в аэропорту: почему ноутбук нужно сканировать отдельно от другого багажа
В аэропорту при досмотре ноутбук кладут в специальный контейнер. Почему такие устройства нужно сканировать отдельно

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Тот факт, что в аэропорту приходится распаковывать вещи из ручной клади, иногда даже снимать ремень и разуваться, доставляет неудобство авиапассажирам. Многие люди не понимают, почему в большинстве аэропортов ноутбуки должны проходить через сканер при проверке безопасности отдельно.

По данным Science Alert, основной причиной этого является эффективность сканеров.Такие аппараты в аэропортах обычно имеют относительно небольшую мощность. Лучи не могут проникать через некоторые материалы. Детали в ноутбуках таким образом образуют своеобразный щит, под которым могут быть спрятаны опасные предметы. До 11 сентября 2001 года это не считалось критичным с точки зрения безопасности вопросом.

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3D-изображения делают распаковку ненужной

В некоторых аэропортах установлены более мощные сканеры, некоторые даже работают с компьютерной томографией и создают 3D-изображения объектов, которые проверяются при досмотре. Извлечение ноутбуков из сумок и рюкзаков тогда фактически не требуется.

Нехватка персонала и экономия времени

Ещё одна причина, по которой пассажирам говорят перед сканированием класть ноутбуки в отдельные корзины, опустошать карманы брюк и т. д., — повсеместная нехватка персонала в аэропортах. Чтобы сделать процесс проверки безопасности как можно более быстрым, багаж не нужно снова отправлять через сканер после этого.

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