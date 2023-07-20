Кратко о способах защиты беспроводной домашней сети от посторонних. Настройка фильтрации по MAC-адресу

Подавляющее большинство пользователей крайне негативно относятся к тому, чтобы посторонние имели доступ к домашней сети Wi-Fi. Это снижает безопасность, а также может приводить к падению скорости. При этом для защиты сети достаточно выполнить ряд простых шагов, с которыми справятся даже неопытные пользователи.

Практически все современные роутеры позволяют в настройках разрешить подключение только для определенных устройств. Для идентификации используются MAC-адреса, которые являются уникальными и прописываются на этапе производства.

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Адрес веб-интерфейса, логин и пароль можно посмотреть на наклейке или в инструкции к сетевому устройству. Далее необходимо перейти в категорию «Расширенные настройки» или «Настройки Wi-Fi» (в зависимости от производителя) и найти функцию «Фильтр MAC-адреса». Удобнее добавлять устройства из списка подключенных в данный момент. Для удобства можно сразу настроить гостевую беспроводную сеть, чтобы гости также имели возможность пользоваться интернетом.

Также есть возможность работать через черный список – подключаться смогут все, кроме указанных устройств. Стоит отметить, что многие веб-интерфейсы позволяют более тонко настраивать доступ, к примеру, создав расписание по часам. Однако данный функционал относится к родительскому контролю и малоэффективен для защиты от злоумышленников.

Если нет желания прибегать к таким кардинальным методам, есть другие способы защиты беспроводной сети:

- отключение SSID. В этом случае для подключения необходимо явно ввести название сети, что защищает от средств автоматического сканирования;

- отключение функции удаленного управления роутером (если данная опция не нужна);

- периодическое обновление прошивки роутера. Это позволяет устранить обнаруженные уязвимости;

- изменение стандартного пароля для доступа в веб-интерфейс, а также использование сложного пароля для подключения к локальной сети. Также рекомендуется периодически менять данные пароли;

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null- периодическая проверка активных подключений в веб-интерфейсе. Это позволит выявить стороннюю активность.