Во вторник, 18 июля, Китай завершил операцию, начатую в 2021 году: полиция ликвидировала международную игорную сеть. Было конфисковано $160 млн в криптовалюте. Подробности в статье

Основатели международной преступной организации, управляющей мобильным приложением с шахматами и азартными играми, были арестованы китайской полицией. Во время рейда было изъято огромное количество криптовалюты на сумму $160 млн. Об этом стало известно 18 июля.

Китай, страна, которая запрещает криптовалюты и азартные игры, стала инициатором атаки на организацию, которая занималась такими преступлениями, как отмывание денег и незаконные азартные игры.

реклама

Операция началась два года назад по наводке пользователя приложения. Гражданин Китая наблюдал, как его коллеги зарабатывали огромные суммы денег с помощью мобильного приложения, которое включало в себя различные азартные игры и даже шахматы. Заинтригованный таким успехом гражданин решил тоже скачать приложение и попытать счастья.

Поначалу казалось, что это сработало — он смог какое-то время выигрывать деньги. Но затем он начал проигрывать. Азарт подталкивал гражданина к еще более высоким ставкам, пока он, наконец, не проиграл 100 000 юаней (около $15 000). В отчаянии он обратился в полицию и сообщил о больших потерях и быстром распространении этого мобильного приложения.

28 июля 2021 года китайская полиция начала расследование и приняла обширные меры. После тщательного расследования выяснилось, что более 50 000 человек использовали приложение. Имели место действия по отмыванию денег через криптовалюту. По сообщениям китайских СМИ, расследование было сложным, поскольку серверы приложения находились за пределами Китая, а менеджеры работали из-за границы.

Но китайская полиция не сдавалась. Благодаря тщательному отслеживанию денежных потоков и подробным расследованиям им постепенно удалось выявить китайские филиалы этой организации. Операция ускорялась по мере приближения цели. 18 июля главари бизнеса были пойманы в Китае.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

nullИх привезли в Китай из-за границы и арестовали. Но это еще не все — полиция также нанесла удар по криптовалютным счетам, завладев адресами и предотвратив перевод цифровых валют на другие счета. Более 130 человек были арестованы, при обысках изъято 200 мобильных телефонов, сотни банковских и кредитных карт и 20 банкоматов.