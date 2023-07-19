«Облако-каннибал», как его назвали астрономы, из солнечной плазмы ударило 18 июля по Земле.

18 июля на Землю обрушилась особая геомагнитная буря. Несколько выбросов корональной массы объединились, чтобы сформировать огромную так называемую солнечную башню. Это происходит, когда солнечную бурю нагоняет вторая, более быстрая солнечная буря.

Первый выброс корональной массы из пятна AR3370 произошел 14 июля. Это было «темное извержение», то есть выброс необычно холодной плазмы. Она кажется темной по сравнению с очень жарким солнцем.

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Если за первой последует более быстрая солнечная буря, она будет поглощена и появится «облако-каннибал».

Второй выброс последовал 15 июля из гораздо более крупного пятна AR3363. По данным Центра космической погоды, эта солнечная буря поглотила первую и обрушилась на Землю 18 июля. Обе солнечные бури были оценены только как умеренные (класс C). Однако в совокупности они должны попадать в умеренный диапазон самой сильной категории G1 или G2. Шторм G-класса может нарушить энергосистему планеты.

Если на Землю обрушится солнечная буря класса G1, это может вызвать незначительные сбои в энергосистеме и спутниках. Шторм класса G2 также может привести к перебоям в электроснабжении и выходу из строя трансформаторов. Наземным станциям, управляющим спутниками, может потребоваться вмешательство, если спутники потеряют ориентацию. Кроме того, могла измениться орбита спутников. Радиосвязь может быть нарушена в высоких широтах, а полярные сияния могут быть видны в более низких широтах.

Максимальный уровень шторма G5 имеет экстремальные последствия, такие как отключение электроэнергии, отключенные спутники, потеря радиосвязи и сбой GPS. Кэррингтонское событие 1859 года было следствием одного из таких штормов G5 - самым сильным за всю историю наблюдений. Тогда последствия были незначительными, сегодня они были бы катастрофическими.

На самом деле такие солнечные бури случаются редко, потому что выбросы должны происходить один за другим с определенной скоростью и в одном направлении. Однако, вероятность таких событий возрастает.

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nullНекоторые эксперты уже ожидают максимума солнечной активности в конце года, а не в 2025 году, как первоначально предполагалось. В июне было зарегистрировано 163 солнечных пятна, самое большое число за более чем 20 лет. Максимальное число может возрасти до более чем 200. Это также увеличивает риск солнечных бурь.