Твердотельные системы охлаждения AirJet прошли этап основных испытаний и начинают появляться в массовых устройствах

Компания Zotac анонсировала первый ПК с системой охлаждения AirJet от компании Frore. Ожидается, что мини-ПК, получивший название Zbox PI430AJ, поступит в продажу в конце года. Ориентировочная стоимость - 500 долларов.

Напомним, технологию впервые продемонстрировали специалисты молодого стартапа Frore на мероприятии CES 2023, а более подробная информация появилась в конце апреля. В описании указывается, что внутри такой системы охлаждения находятся специальные мембраны, которые вибрируют с высокой частотой. Они и создают поток воздуха, обеспечивающий отвод тепла за пределы корпуса. Разработчики отметили, что модуль ещё проходит испытания и постоянно дорабатывается.

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Zbox PI430AJ представляет собой типичный мини-ПК с габаритами 115x76x22 мм. Аппаратная часть основана на Intel Core i3-N300 (8 ядер), присутствует слот M.2, максимальный размер ОЗУ – 16 гигабайт. Устройство имеет следующий набор портов: RJ45, HDMI, слот для SD, DisplayPort, USB-C и два разъема USB 3.2.

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nullИспользование производительного процессора стало возможным благодаря установке сразу двух модулей AirJet, каждый из которых способен рассеять до 4,25 Вт. При этом даже связка из двух модулей занимает гораздо меньше места, чем радиатор пассивного охлаждения или классический модуль охлаждения с вентилятором. К примеру, модель Zbox CI337 имеет гораздо более крупный корпус, но при этом используется CPU Processor N100 (4 ядра).