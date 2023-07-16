Несмотря на "вау-эффект" видео, весь процесс происходит на предварительно подготовленном полигоне

Украинские военнослужащие не перестают удивлять своей креативностью. В этот раз бойцы провели эффектное "разминирование", продемонстрировав навыки управления беспилотником, однако, к происходящему на видео есть пара вопросов.

На видео, распространяемом в соцсетях и телеграм-каналах, показано, как дрон с прикреплённой к нему боевой гранатой зависает над несколькими противотанковыми минами ТМ-62М с предварительно извлечёнными, либо не установленными, взрывателями.

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Далее оператор дрона скидывает гранату прямиком в мину, после чего дрон отлетает на относительно безопасное расстояние и происходит эффектный подрыв трёх противотанковых мин.

Видео распространяется как в российских, так и в украинских ТГ-каналах. Водяной знак первоисточника затёрт, однако, видео всё-таки снято украинской стороной для того, чтобы повысить морально-психологическое состояние личного состава и показать "мастерство" операторов БПЛА, участвующих в СВО, однако есть несколько нюансов.

Во-первых, на "украинское" происхождение ролика косвенно указывает то, что граната, сбрасываемая с дрона, очень похожа на американскую осколочную гранату M67.

Во-вторых, действия происходят на полигоне, а не в зоне СВО. Этому свидетельствуют мишени, расставленные по периметру.

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В-третьих, граната скидывается в мину с извлечённым (а вернее не установленным) взрывателем. Это свидетельствует о том, что ВСУ для создания красивого ролика просто уничтожили 3 мины со своих складов, так как извлечь взведённый взрыватель не рискнёт даже сапёр.