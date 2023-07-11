Ryzen 5 7500F уже засветился в бенчмарках и всего на 4% отстаёт от Ryzen 5 7600X

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Похоже, что в скором времени компания AMD выпустит новый процессор Zen 4 под наименованием Ryzen 5 7500F. Мало того, что чип Ryzen 7000 был замечен в базе данных PugetBench, так ещё и появились кадры и дополнительная информация.

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Что интересно, AMD, похоже, переняла обозначение F от Intel, поскольку 7500F, как сообщается, не имеет интегрированного графического процессора (iGPU) на борту. Это первый процессор AMD с таким обозначением. Пока что вся анонсированная линейка Ryzen 7000 включает два вычислительных блока встроенного GPU на базе RDNA 2.

Что касается технических характеристик, то упоминается о 6 ядрах и 12 потоках, а также о тактовой частоте 5 ГГц. Для сравнения, Ryzen 5 7600 имеет такое же количество ядер и на 100 МГц более высокую тактовую частоту.

Существует множество предположений относительно чипа, расположенного под радиатором. С одной стороны, не исключено, что AMD просто использует кристаллы с неисправным графическим процессором на борту. Также нельзя исключать, что используются чипы для ноутбуков (бракованные или иные), которые имеют монолитную конструкцию.

Отсутствие igpu и сниженная тактовая частота должны, по крайней мере, гарантировать, что 7500F будет немного дешевле своего старшего брата. По словам пользователя Twitter Harukaze5719, южнокорейский магазин Shin-sung Jo сообщил, что новый шестиядерник будет выпущен на этой неделе и будет стоить в пересчете на десять долларов дешевле. Для сравнения, рекомендованная розничная цена Ryzen 5 7600 составляет 229 долларов США, а в настоящее время его можно приобрести по цене около 250 долларов.

Хотя Ryzen 5 7500F еще не был официально анонсирован, похоже, что эта предполагаемая модель Zen 4 действительно существует. Этот процессор появился в базе данных Geekbench, а также у неназванного производителя материнских плат.

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В Geekbench 6 неанонсированный шестиядерник набирает 2 782 и 13 323 балла в однопоточном и многопоточном бенчмарках соответственно, что, по данным CPU-Monkey, почти на одном уровне с существующим Ryzen 5 7600X (2 846 и 12 714 баллов). Таким образом, этот чип, похоже, вполне соответствует своему старшему брату. Однако пока неясно, в каком объёме он будет выпущен.