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AMD планировала использовать испарительную камеру в процессорах Ryzen 7000
AMD проводила эксперименты по повышению теплоотвода процессоров Ryzen 7000
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В почти часовом документальном фильме на канале Gamers Nexus (YouTube) команде удалось заглянуть за кулисы компании AMD и узнать, что входит в процесс разработки процессоров. Поскольку мощность самых производительных чипов Zen 4 составляет 170 Вт, не лишним было бы исследовать более производительные варианты охлаждения.

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В результате выяснилось, что для серии Ryzen 7000 компания рассматривала использование нескольких вариантов охлаждения, которые в итоге не были применены в окончательном виде. Помимо более тонкого варианта (который в итоге оказался недостаточно эффективным), производитель экспериментировал и с другими решениями, например, с крышкой процессора со встроенной испарительной камерой.

Для этого необходимо разместить 16 медных "колонн" по схеме 4х4, чтобы совместить устойчивость и жёсткость с эффективностью охлаждения. После нескольких испытаний компанией AMD было установлено, что такая конструкция работает лучше, однако, разница оказалась настолько незначительной, что дополнительные затраты не оправдали себя.

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Неизвестно, насколько лучшую эффективность охлаждения обеспечивает испарительная камера на процессоре, но, похоже, что именно выбранный кулер оказывает большее влияние на температуру Ryzen 7000. В любом случае, из видео следует, что компания AMD рассматривала несколько вариантов по улучшению системы охлаждения процессоров.

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