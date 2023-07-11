В почти часовом документальном фильме на канале Gamers Nexus (YouTube) команде удалось заглянуть за кулисы компании AMD и узнать, что входит в процесс разработки процессоров. Поскольку мощность самых производительных чипов Zen 4 составляет 170 Вт, не лишним было бы исследовать более производительные варианты охлаждения.
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В результате выяснилось, что для серии Ryzen 7000 компания рассматривала использование нескольких вариантов охлаждения, которые в итоге не были применены в окончательном виде. Помимо более тонкого варианта (который в итоге оказался недостаточно эффективным), производитель экспериментировал и с другими решениями, например, с крышкой процессора со встроенной испарительной камерой.
Для этого необходимо разместить 16 медных "колонн" по схеме 4х4, чтобы совместить устойчивость и жёсткость с эффективностью охлаждения. После нескольких испытаний компанией AMD было установлено, что такая конструкция работает лучше, однако, разница оказалась настолько незначительной, что дополнительные затраты не оправдали себя.
Неизвестно, насколько лучшую эффективность охлаждения обеспечивает испарительная камера на процессоре, но, похоже, что именно выбранный кулер оказывает большее влияние на температуру Ryzen 7000. В любом случае, из видео следует, что компания AMD рассматривала несколько вариантов по улучшению системы охлаждения процессоров.