Кулер имеет 7 теплотрубок и 2 секции и, по заявлению компании, способен отводить от процессора до 280 Вт тепла

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания DeepCool, ведущий бренд и производитель решений для охлаждения ПК, подняла планку для воздушных кулеров, выпустив модель ASSASSIN IV. Он разработан для обеспечения бесшумной работы и непревзойденного (по словам компании) теплоотвода, а также отличается элегантным внешним видом.

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В основе ASSASSIN IV лежат семь тепловых трубок и двухбашенная конструкция, обеспечивающая рассеивание тепла на высоком уровне. В корпусе кулера размещены две башни с рёбрами охлаждения, а также дополненные 120- и 140-мм вентиляторы FDB.

"Оптимальный воздушный поток и максимальная совместимость - и всё это в визуально привлекательном дизайне, который не может не впечатлить", - говорится в рекламе.

Одной из отличительных особенностей ASSASSIN IV является съёмный 120-мм вентилятор, обеспечивающий максимальный зазор для установки оперативной памяти. Этот элегантный дизайн не только улучшает эстетику кулера, но и обеспечивает совместимость с различными конфигурациями оперативной памяти. Что касается совместимости, то ASSASSIN IV поддерживает широкий спектр сокетов, включая Intel 1700, 1200, 115x и 20xx, а также AMD AM5 и AM4. "С ASSASSIN IV вам не придётся беспокоиться о том, поддерживается ли ваш процессор", - утверждает компания.

На кулере установлен специальный переключатель. Простым движением ASSASSIN IV может переключаться между режимами Quiet (Тихий) и Performance (Производительный), удовлетворяя различные потребности. В режиме Quiet он работает с уровнем шума всего 22,6 дБ(A), что делает его бесшумным кулером для тех случаев, когда тишина имеет решающее значение.

В режиме Performance он может похвастаться мощностью теплоотвода (TDP) до 280 Вт. Секрет бесшумной работы заключается в трехфазных шестиполюсных двигателях вентиляторов, которые потребляют низкое напряжение и мощность, продлевая срок службы вентилятора, снижая уровень шума и вибрации.

По словам разработчика, установка ASSASSIN IV не требует особых усилий благодаря удобной конструкции: "установка больших кулеров ещё никогда не была такой простой, что гарантирует отсутствие проблем для сборщиков ПК".

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ASSASSIN IV уже доступен к покупке у розничных продавцов и дистрибьюторов DeepCool. На ASSASSIN IV предоставляется шестилетняя гарантия, а также сервисное обслуживание клиентов и техническая поддержка DeepCool. Рекомендуемая розничная стоимость ASSASSIN IV составляет 99,99 USD.