Встреча Президента России Владимира Путина и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошла в стенах московского Кремля 29 июня 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. На встрече также присутствовали командиры ЧВК "Вагнер", всего 35 человек.
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Путин оценил мужество, героизм и профессионализм бойцов "оркестра", проявленные ими при взятии населённых пунктов в т.ч. Артёмовска (Бахмута), а также высказал своё мнение по поводу событий, произошедших 24 июня 2023 года, когда ЧВК "Вагнер", несогласная с действиями Министерства Обороны РФ, устроила попытку вооружённого мятежа.
Командиры ЧВК "Вагнер" объяснили Президенту свою версию событий и подчеркнули, что являются убеждёнными патриотами.
Все присутствующие на встрече подтвердили свою преданность стране и Президенту и заявили о готовности и дальше отстаивать интересы Российской Федерации. По словам пресс-секретаря Путин обсудил с командирами "Вагнера" возможные варианты дальнейшего боевого применения "музыкантов". Некоторые бойцы согласились подписать контракт с МО РФ и стали служить в регулярных частях. Те же, кто остался в компании будут выведены в Беларусь, а часть "музыкантов" продолжит выполнение боевых задач в странах Африки.