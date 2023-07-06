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Американское агентство The New York Times сообщает, что власти США в скором времени должны принять решение о начале поставок кассетных боеприпасов Украине. "Украина и администрация Байдена утверждают, что кассетные боеприпасы могут помочь украинским войскам преодолеть оборону российской стороны и уравнять силы".
Кассетные боеприпасы представляют собой тип оружия, состоящего из контейнера, который при высвобождении рассеивает множество более мелких разрывных суббоеприпасов на большой площади. Хотя кассетные боеприпасы изначально предназначались для военных целей, применение кассетных боеприпасов вызвало серьезные опасения из-за их неизбирательного характера и долгосрочного воздействия на гражданское население.
Кассетные боеприпасы предназначены для максимального поражения и охвата большой площади. Суббоеприпасы рассеиваются при выпуске, увеличивая вероятность поражения нескольких целей в пределах заданной области. Эти суббоеприпасы могут различаться по размеру, от ручных гранат до небольших бомб, что увеличивает вероятность нанесения неизбирательного вреда.
Использование кассетных боеприпасов широко рассматривается как нарушение международного гуманитарного права. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, направлена на прекращение использования, производства и передачи этого оружия во всём мире.